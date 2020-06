Stiri pe aceeasi tema

- O instanța a decis vineri ca poliția din Denver sa inceteze sa mai foloseasca impotriva manifestanților gaze lacrimogene, gloanțe din cauciuc și alte arme mai mult sau mai puțin letale, cum ar fi grenadele flash, transmite Reuters. Decizia a fost luata in cadrul unui proces intentat de protestatarii…

- Mama fiicei lui George Floyd, afro americanul ucis de polițiști saptamana trecuta la Minneapolis, a declarat ca vrea sa se faca dreptate și a spus ca fetița lor va trai de acum incolo fara tata,...

- Protestele cu violente au continuat și luni seara in SUA la o saptamana dupa moartea lui George Floyd, asfixiat de un ofiter de politie alb. La Washington s-a tras in protestatari cu gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc pentru a-i face loc lui Donald Trump sa mearga la Biserica Președinților, unde…

- În câteva saptamâni, mai multe știri ne-au reamintit rasismul care persista în Statele Unite. Pe de alta parte, afro-americanii au platit un preț mare pentru epidemia de coronavirus și se numara printre primele victime ale crizei economice. Deși democrații sunt înca preferați…

- Imagini filmate la o manifestatie in memoria lui George Floyd la New York surprind o masina de politie care intra in multime, o scena care a avut loc in cartierul Brooklyn, la intersectia Flatbush Avenue cu St. Mark’s Street.

- Protestele violente au avut loc in timpul noptii in cartierul Brooklyn din New York, in Statele Unite, declansate de uciderea de catre politisti pe 25 mai, in Minneapolis, a afro-americanului George Floyd. Potrivit relatarilor CNN, protestatarii au aruncat cu coctailuri Molotov inspre doua masini, una…

- Asistenta medicala Christianne Calderon, 38 de ani, care lucreaza in prima linie a luptei impotriva coronavirusului la un spital din New York, acorda un interviu pentru ESPN, cand, dintr-o data, pe monitor a aparut jucatorul de tenis Roger Federer, a informat ”Blick”.De Ziua Mamei, sarbatorita duminica…