Alegeri primare in Argentina - alegatorii au pedepsit duminica principalele doua forte politice ale tarii in cadrul alegerilor primare, propulsand pe primul loc un candidat libertarian care canta muzica rock si este un outsider, ceea ce reprezinta o mare schimbare in cursa pentru alegerile prezidentiale din octombrie, relateaza Reuters, citat de news.ro.

Dupa numararea a 65% din buletinele de vot, economistul libertarian de extrema dreapta Javier Milei a obtinut 32,2% din voturi, mult mai mult decat se preconiza, in timp ce principalul bloc conservator de opozitie a obtinut 27,7%, iar coalitia…