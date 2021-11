De negăsit: Un maramureșean a dispărut de acasă Polițiștii maramureșeni cauta un barbat de 46 de ani din Vișeu de Sus. Persoanele care dețin informații care sa ajute la gasirea acesteia sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la numarul de urgența 112. In 16 noiembrie, polițiștii au fost sesizați de catre soția barbatului cu privire la faptul ca de ieri, ora 01.30, barbatul a plecat de la domiciliu și pana in prezent nu a revenit, transmite IPJ. Semnalmentele femeii: aproximativ 1,45 – 1,50 m inalțime, 45 – 50 kg, par șaten, ochi caprui. Imbracaminte la momentul dispariției: vesta albastru inchis, o bluza verde… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

