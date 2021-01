Stiri pe aceeasi tema

- IPS Teodosie incalca din nou regulile sanitare impuse de autoritați pentru limitarea raspandirii coronavirusului. Arhiepiscopul Tomisului va oficia joi seara, incepand cu ora 23:15, slujba de Te Deum și Moliftele Sfantului Vasile cel Mare la Catedrala Arhiepiscopala din Constanța. Potrivit unui comunicat…

- Arhiepiscopul Tomisului sfideaza din nou regulile pandemiei. Inalt Prea Sfințitul Teodosie va ține, la miezul nopții, slujba de Anul Nou, contrar recomandarilor Patriarhiei Romane, care a cerut ca slujbele sa nu se țina dupa ora 23.00, anunța digi24 . In intreaga țara este valabila carantina de noapte.…

- Arhiepiscopul Tomisului a oficiat vineri, incepand cu ora 8.30, Sfanta Liturghie prilejuita de praznicul Nasterii Domnului, la Catedrala Arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" impreuna cu un sobor de preoti. La eveniment au fost prezente cateva zeci de persoane care purtau masca de protectie.…

- Potrivit programului postat de Arhiepiscopia Tomisului, IPS Teodosie, astazi, 25 decembrie, la praznicul Nasterii Domnului, va oficia Sfanta Liturghie la Catedrala arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Constanta.Slijba incepe la ora 08.30. La sfarsitul Sfintei Liturghii, membrii Coralei…

- Un preot din Constanța a postat in spațiul public un mesaj in care ii acuza pe medicii Spitalului Județean ca omoara oameni folosind testul Covid. GATA. PSD-ul nu a mai rezistat! Se duce in instanța pentru decizia PNL Preotul Laurențiu Celareanu slujește in cadrul Catedralei Arhiepiscopale „Sfinții…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a fost surprins fara masca, vineri, in timp ce oficia o slujba de inmormantare intr-o biserica din județul Constanța. Alaturi de arhiepiscop se afla și un sobor de preoți, iar niciunul dintre aceștia nu poarta masca sanitara. In interiorul lacașului de cult se…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a declarat ca va angaja o echipa de avocați care sa faca demersurile legale pentru a putea organiza pelerinajul de la peștera Sfantului Andrei in 30 noiembrie. Silviu-Iulian Coșa, prefectul județului Constanța, a anunțat ca la peștera Sf. Andrei vor putea merge…