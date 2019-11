Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Sabou, tanarul din Dej care a ingrozit Anglia dupa o crima oribila, și-a primit sentința. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Sabou a intrat în 2013 în casa unei familii de artiști din Anglia și a ucis o femeie de 55 de ani care locuia temporar acolo pentru a feri locuința de hoți. Criminalul din Dej a omorat-o pe Valerie Graves cu mai multe lovituri de ciocan, iar dupa șase ani cautari a fost identificat și…

- Laurentiu Mihai si-a ucis fiica in varsta de doi ani taindu-i gatul cu un cutit de bucatarie. A comis aceasta grozavie in urma cu doi ani, pentru a-si distruge sotia, care a amenintat ca-l va parasi. Intre timp, procesul a evoluat la Valencia, iar zilele trecute a fost pronuntata sentinta.

- E. M. a ajuns dupa gratii dupa ce a violat de doua ori o femeie fara adapost in Scunthorpe, acolo unde romanul are trecut domiciliul, scrie observator.tv. Conform Grimsby Telegraph, romanul a gasit femeia respectiva pe scarile unui hostel si a intrat in vorba cu ea.I a promis ca ii asigura un adapost…

- Tragedie fara margini in familia lui Cristi, un roman de 30 de ani! Barbatul era stabilit in Anglia de multi ani si locuia impreuna cu sotia Roxana si cu fetita lor, in varsta de doar 7 ani. Moartea lui Cristi a lasat un gol imens si multe intrebari fara raspuns.

- Strugurel Lingurar, romanul devenit un adevarat fenomen in Irlanda dupa ce si-a incendiat autoturismul live pe Facebook si a aruncat 5.000 de euro pe strada, si-a primit pedeapsa de la autoritati. Strugurel Lingurar si-a recunoscut vina si a dat o explicatie bizara.

- Magistratii de la Curtea Coroanei din Bristol, Anglia, l-au condamnat la sase ani de inchisoare pe Andrei, un roman de 32 de ani stabilit in Anglia si gasit vinovat de faptul ca a batjocorit o minora de 14 ani. Romanul a inceput sa fie tot mai atras de minore si minori, dupa ce logodnica lui […] Source