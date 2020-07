De necrezut! Anca Țurcașiu DIVORȚEAZĂ după o căsnicie de 22 ani! ”M-am despărțit de bărbatul în brațele căruia am crezut că voi îmbătrâni” ”Am divorțat de barbatul pe care l-am ales sa mi fie sprijin! Suflet pereche! In brațele caruia am crezut ca voi imbatrani! Dar viața iți ofera lecții de invațat! Ne naștem sa primim lecții! Merg mai departe cu fruntea sus, convinsa ca sunt iubita de Dumnezeu și de voi și aștept de acum inainte liniște, echilibru, iubire, pace și armonie! Știu ca cineva acolo sus ma iubește și voi avea parte de tot binele Pamantului! Nu așteptați nimic de la mine! Raman demna, optimista și sigura ca voi redeveni fericita și iubita ! Sunt aici pe Pamant ca sa ofer iubire, bucurie și voi face asta pana la sfarșit!… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

