- In centrele in care se administreaza vaccinul AstraZeneca si in care sunt locuri disponibile va fi permisa in cateva zile imunizarea persoanelor care opteaza pentru acest tip de vaccin prin prezentarea directa la centrul de vaccinare, fara a mai fi necesara inscrierea pe platforma, anunta autoritatile.…

- Dintr-un total de 40 de centre de vaccinare amenajate din Cluj, doar aproximativ 25 sunt active in momentul de fața și oamenii se pot vaccina. In restul centrelor...bate vantul.DSP are deficit de personalUn exemplu in acest sens este Școala Gimnaziala „Horea” din Cluj-Napoca, unde, deși este amenajat…

- Fiecare centru de vaccinare va avea afișat, din 1 aprilie, tipul de vaccin pe care il folosește, a anunțat medicul Valeriu Gheorghita. Totodata, din 13 aprilie se deschid alte 125 de cabinete de vaccinare. Astfel, din 1 aprilie orice persoana care iși va face programare intr-un centru de programare…

- Ministerul Apararii Nationale a demarat etapa a III-a de vaccinare anti-COVID in centrele organizate de institutie, acestea fiind deschise, incepand de luni, accesului public prin Platforma nationala de programare pentru vaccinare.

- Datele oficiale publicate de ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, pe platforma oficiala inaugurata pe 5 martie, scot la iveala un sistem paralel de vaccinare. Pe langa centrele oficiale de vaccinare, accesibile in platforma naționala și pe care se fac programari, mai exista inca de patru ori mai multe…

- Un grup de sibieni a dezvoltat un site care furnizeaza in timp real date despre locurile disponibile pentru vaccinare, fara sa fie nevoie sa accesezi platforma naționala de vaccinare, conform Ora de Sibiu . ”Am dezvoltat aceasta platforma cu singurul scop de a contribui la eforturile comune privind…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a afirmat ca in perioada 3 februarie – 14 aprilie sunt programate 574.544 de persoane pentru prima doza de vaccin impotriva COVID-19 si 931.331 de persoane pentru doza de rapel. Cele mai multe programari au fost facute direct in platforma.…