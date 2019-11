De miercuri intră în vigoare noi restricții de circulație Potrivit unui comunicat al Primariei Oradea, se va inchide circulația rutiera pe strada Gheorghe Costaforu, tronsonul cuprins intre strada N. Olahus și strada Zlatnei. Restricțiile de circulație sunt necesare pentru realizarea lucrarilor de reabilitare a rețelelor de apa și canalizare pe strada Costaforu. „Tot in cadrul comisiei de circulație s-a prelungit perioada restricțiilor de circulație pe traseul Calea Aradului – str. Fagarașului – str. Atelierelor – D. Cantemir, unde se lucreaza la extinderea noii linii de tramvai, pana in 19 decembrie 2019 inclusiv”, mai precizeaza municipalitatea. … Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

