Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de miercuri, 6 ianuarie, se pot achita taxele si impozitele locale. Autoritatea locala a municipiului Baia Mare ofera reducere de 10% celor care isi platesc darile pana in 31 martie. Programul casieriilor din Baia Mare Str. Gh. Sincai nr. 37 Luni-Miercuri: 8:15-15:00 Joi: 8:15-16:00 Vineri:…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat ca taxele și impozitele locale pentru 2021 au ramas la nivelul celor din 2020 și vor putea fi achitate incepind de miercuri, 6 ianuarie. El a menționat ca pentru plata integrala a darilor pina la data de 31 martie se aplica o reducere de 10%. Ion Lungu a mai […]…

- Taxele și impozitele locale, la nivelul intregului județ, trebuie sa ramana la nivelul actual. Cel mult, acestea pot fi ajustate in funcție de indicele inflației, prevazut in legislația fiscala. Aceasta este concluzia pe care au subliniat-o, ieri, in cadrul unei conferințe de presa, reprezentanții Organizației…

- Taxele și impozitele locale se pot plati, la Pitești, și pe 31 decembrie! Pentru respectarea prevederilor Ordinului nr. 3155/15.12.2020 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercițiului bugetar al anului 2020, impozitele, taxele și alte sume datorate…

- Consilierii locali au aprobat, astazi, proiectul pe care l-am inițiat in ceea ce privește taxele și impozitele locale pe anul 2021. Conform HCL nr. 449f/2020, taxele și impozitele locale pentru persoanele fizice și juridice din municipiul Deva nu se vor majora in anul 2021. Acestea…

- Curand, locuitorii comunei Magura vor putea sa-și achite de acasa taxele și impozitele, fara a mai fi nevoiți sa se deplaseze la ghișeul primariei pentru a face acest demers. Facilitatea va fi disponibila pe platforma ghișeul.ro, insa dupa ce proiectul va fi aprobat de plenul Consiliului Local. Inițiativa…

- Daca sunteți curioși sa aflați ce taxe speciale se platesc in Timișoara sau care va fi nivelul impozitelor locale anul viitor, puteți sa participați la dezbaterea publica pe marginea proiectului de hotarare privind stabilirea acestora pe 2021! Are loc pe Zoom, iar pana miercuri la ora 14 se pot face…

- Consilierii municipali au aprobat, vineri dupa-masa, in cadrul unei ședințe extraordinare, un proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor și taxelor locale in Timișoara pentru anul 2021. Impozitele nu se majoreaza anul viitor, se indexeaza doar cu rata inflației, dupa cum spunea primarul Dominic…