De marţi Constanţa intră în carantină De marti Constanta intra in carantina Municipiul Constanța intra de mâine în carantina sanitara pentru 14 zile. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a aprobat astazi instituirea acestei masuri dupa ce rata acumulata la 14 zile a ajuns la 9,11 persoane infectate cu COVID-19 la mia de locuitori. Restricțiile intra în vigoare mâine seara la ora 20:00, moment din care este strict interzisa intrarea sau ieșirea din zona de carantina.

