- Autoritațile din Ungaria au revizuit condițiile de intrare in țara, in contextul pandemiei. Romanii pot intra in Ungaria fara carantina și fara test anti-Covid daca au certificat de vaccinare, noile condiții fiind anunțate, miercuri, de MAE. Astfel, romanii care au un certificat de vaccinare impotriva…

- De sambata seara cetatenii romani vaccinati pot calatori in Ungaria fara restrictii. Aceasta veste vine dupa ce tara vecina a trecut pe lista verde a tarilor cu risc epidemiologic, ceea ce inseamna ca si cetatenii din Ungaria pot calatori fara restrictii in Romania.

- Testul PCR și carantina sunt cele doua condiții de care ne putem lovi, in aceasta perioada, daca vrem sa organizam o vacanța intr-o țara membra a Uniunii Europene. Din fericire, aproape toate țarile au eliminat carantina pentru cetațenii comunitari, dar testul PCR ramane in vigoare in Franța, Italia,…

- Toți cei care au primit o doza de vaccin sau sunt vindecați de COVID in Ungaria au primit un card de imunitate. Cardul le va permite accesul la restaurante, muzee, sali de sport sau in alte locații.

- Portul maștii de protecție, in aer liber, nu mai este obligatoriu pentru cetațenii americani vaccinați cu ambele doze. Masurile autoritaților SUA Cetațenii americani care au fost vaccinați anti-Covid nu vor mai fi nevoiți sa poarte maști la exterior, anunța autoritațile sanitare din SUA. Excepție fac…

- A intrat in vigoare acordul dintre Cipru și Israel, primul document din lume potrivit caruia cetațenii vaccinați din doua țari pot calatori liber pentru vizite reciproce, fara test și fara carantina. Dar cu dovada vaccinarii, inclusiv cu serurile rusesc sau chinezesc.

- Vaccinat si contact direct. Cum procedez? Este dilema tot mai multor romani care au fost imunizati cu ambele doze, dar afla ca au intrat in contact cu cineva pozitiv. In cazul lor, exista o exceptie – daca au trecut cel putin 10 zile de la administrarea rapelului nu mai stau in carantina. O femeie care…