- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi ca partidul pe care il conduce a sustinut si votat suplimentarea fondurilor destinate autoritatilor locale, in proiectul legii de aprobare a rectificarii bugetare."PSD rezolva din Parlament ce nu vrea ori nu este capabil Guvernul…

- Inundație in localitatea Daești pe DJ 703F pe o suprafața de 100 m. unde sunt afectate și 20 gospodarii (beciuri și curți inundate), miercuri, 17 iunie 2020. Pompierii militari din cadrul ISU Valcea intervin in sprijin alaturi de SVSU Daești cu forțe alocate: 1 motopompa remorcabila Novus, 1 motopompa…

- Ziarul Unirea 3 cazuri CONFIRMATE de infectare cu COVID-19 in comuna Unirea: Recomandarile autoritaților locale Pe contul de Facebook al primariei Unirea, edilul localitații anunțat ca in comuna au fost confirmate trei cazuri de infectare cu noul coronavirus, toți pacienții fiind internați și in stare…

- Turismul este unul dintre cele mai afectate domenii de activitate in contextul incertitudinii cauzate de raspandirea virusului COVID 19 si impactul pe care aceasta epidemie o are si in tara noastra.Agentii economici angrenati in activitati legate de turism din judetul Constanta agentii, hoteluri, transportatori,…

- In contextul violențelor din ultimele zile, din localitațile Codlea și Sacele, reprezentanții Asociației Partida Romilor Pro – Europa Brașov, transmit ca se delimiteaza de comportamentele antisociale ale membrilor comunitaților de romi și fac apel la respectarea masurilor impuse de autoritați. Reprezentanții…

- Pe langa masura de a dezinfecta și spala strazile, Primaria Aiud a inceput o operațiune de dezinfecție a tuturor stațiilor de autobuz, din municipiu și din localitațile aparținatoare. „Se dezinfecteaza toate stațiile de calatori din municipiul Aiud. Bineințeles, inclusiv cele din localitațile aparținatoare”,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca proiectul privind rectificarea bugetara este in curs de analiza si ca nu va fi dezbatut si aprobat in sedinta de joi, mentionand ca partea guvernamentala a avut consultari pe acest subiect cu partenerii sociali si reprezentantii autoritatilor locale, intrucat…

- Dupa ce s-au umplut retelele de socializare cu fotografii si filmulete de la dezinfectarea strazilor si a scarilor de bloc, administratiile locale trec la etapa urmatoare si cumpara masti pentru populatie. In tot acest timp, voluntarii le ofera deja, din banii lor, celor in nevoie.