- Consiliul Judetean Arges -”Primul Ghiozdan”, un program reușit in mediul rural Timpul trece intr-un ritm alert, iar in cei 3 ani și jumatate de mandat, Consiliul Județean Argeș, condus de președintele Ion Minzina, a avut ca strategie implementarea de proiecte care sa acopere cat mai multe zone de interes…

- Irina Bara s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 250 de la Bogota (Columbia), dotat cu premii totale de 267.082 de dolari, marti, dupa ce a castigat in fata ucrainencei Katarina Zavatka in trei seturi, cu 2-6, 6-3, 6-4. Bara (29 ani, 178 WTA) s-a impus dupa doua ore si 23 de minute.…

- Tanarul fotbalist Endrick, in varsta de doar 17 ani, a reușit sa straluceasca din nou in tricoul naționalei Braziliei, de aceasta data intr-un meci amical de mare anvergura impotriva Spaniei, scorul final fiind un echilibrat 3-3. Jucatorul a reușit sa egaleze in minutul 50 al partidei. Dupa ce a demonstrat…

- Președintele Partidului Național Liberal (PNL), Nicolae Ciuca, a subliniat vineri, in cadrul unei declarații la Timișoara, ca parcursul Romaniei ca membra a Uniunii Europene a fost marcat de implementarea unor proiecte ample de infrastructura. Aceste proiecte au avut un impact semnificativ asupra deschiderii…

- Doi copii din Alba, de 17 și 14 ani, au ajuns cu mașina intr-un lac. Adolescenții au reușit sa iasa din autoturism inainte ca acesta sa se scufunde, au plecat acasa și au ținut incidentul secret, scrie Alba24.ro. A doua zi, un localnic a observat mașina in apa și a anunțat Poliția. In urma verificarilor,…

- Pepe (41 de ani) a fost titular in meciul dintre Arsenal și Porto, din manșa retur a optimilor Champions League. Cel mai batrin marcator din istoria Champions League a reușit sa devina și cel mai in virsta jucator de cimp care prinde cel puțin un minut in aceasta competiție. {{736208}}Jurnalistul Fabrizio…

- Finantarea pentru achizitia din state terte a circa 800.000 de obuze care vor fi livrate Ucrainei este in prezent asigurata, a anuntat joi presedintele ceh Petr Pavel, transmite agentia CTK, informeaza Agerpres.

- Doi barbati au furat un sfert de milion de euro din avioanele unei mari companii aeriene. Erau soferii firmei care se ocupa de aprovizionarea carucioarelor cu bauturi si parfumuri din aeronave. Cateva luni bune au luat sume importante din incasarile zilei, dar si produse. Barbatii de 45 si 29 de ani…