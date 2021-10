Stiri pe aceeasi tema

- Daca ați studiat vreodata un model al sistemului nostru solar, probabil ca ați observat ca Soarele, planetele, lunile și asteroizii sunt în aproximativ același plan. De ce? Pentru a raspunde, Live Science ne invita într-o calatorie în timp – cu 4,5 miliarde de ani în urma.Atunci,…

- Cleopatra Stratan a transmis un mesaj emoționat pentru mama sa și a vrut sa o prezinte tururor pe ființa care i-a dat viața. Soția lui Pavel Stratan este o prezența discreta și prefera sa stea departe de lumina reflectoarelor. Rodica nu este obișnuita cu luminile reflectoarelor, deși are in familie…

- Laura Zarafin , medic ATI la Spitalul Colentina din Capitala, condamna atitudinea celor nevaccinați care au facut valuri in public, intreband retoric de ce sa le dai prioritate acestora. ” Au existat vaccinuri și 70% dintre romani au preferat sa creada ca vaccinurile omoara , ca oxigenul omoara , ca…

- Mai mulți muncitori trimiși intr-o zona a Siberiei sa construiasca o cale ferata au dat peste un sicriu de piatra in timpul sapaturilor. La locul acela a fost chemata o echipa de arheologi care a facut o descoperire uimitoare.

- Blob-ul, un organism inclasabil, care fascineaza biologii, va fi trimis marti pe Statia Spatiala Internationala (ISS), unde va fi subiectul mai multor experimente in spațiu, orchestrate de astronautul francez Thomas Pesquet. In paralel cu acestea, se vor desfașura experimente in oglinda pe Pamant, pe…

- Un incident grav a avut loc ieri, pe un șantier din zona Bibliotecii Naționale din Capitala. Un mal de pamant a cazut peste mai mulți muncitori, aceștia ramanand blocați ore bune sub daramaturi. Din pacate, doi barbați au fost gasiți morți. A fost deschisa și o ancheta in acest caz.

- In Maramureș acoperișul spitalului din Targu Lapuș a fost pus la pamant de furtuna puternica. Acoperișul cladirii a mai fost o data smuls de vant, in urma cu patru ani.Drumul care face legatura intre Cavnic și Sighetu Marmației a fost blocat de mai mulți copaci rapuși de vant. Autoritațile au intervenit…

- Un meteorit „neobișnuit de mare” a luminat pentru scurt timp cerul Norvegiei, duminica, creand un joc de lumini și sunete spectaculos in timp ce a traversat cerul, iar o parte din el este posibil chiar sa fi cazut pe Pamant, relateaza Reuters.