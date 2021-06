De mâine, statul nu mai plătește șomajul tehnic pentru companiile afectate de pandemie Incepand din data de 1 iulie, indemnizațiile de șomaj tehnic nu se mai deconteaza de la bugetul de stat, iar angajatorii care doresc sa aplice masura șomajului tehnic trebuie sa suporte din bugete proprii aplicarea acesteia, conform unei analize ONV LAW. Facilitatea a fost prelungita succesiv de la inceputul pandemiei, iar ultimul termen pana la care s-a prevazut posibilitatea de a beneficia de acest sprijin din partea statului pentru domeniile restricționate din cauza pandemiei fiind 30.06.2021, conform OUG 211/2020. Astfel, raman aplicabile dispozițiile generale ale Codului Muncii, care ofera… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

