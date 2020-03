Stiri pe aceeasi tema

- Inca doua cazuri de coronavirus au fost confirmate in republica Moldova. Anuntul a fost facut de ministrul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbraveanu, in cadrul unui briefing de presa.Un pacient a revenit din Italia pe 1 martie, iar al doilea pe 26 februarie.

- Toate școlile și gradinițele din Romania se inchid de miercuri, 11 martie, pana pe 22 martie. Perioada poate fi prelungita, in funcție de situație. Decizia a fost luata in ședința Comitetului Național pentru Situații de Urgența, transmite libertatea.ro.

- Șeful Direcției Educație, Tineret și Sport, Andrei Pavaloi, a declarat ca in școli și gradinițe sunt luate masuri drastice odata cu instituirea codului portocaliu de pericol de infectare cu coronavirus.

- Toate scolile si gradinitele din Romania vor fi inchise, timp de o saptamana (11 – 22 martie) incepand de miercuri, a decis Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența, care precizeaza ca masura ar putea fi prelungita, daca situația o impune.

- Toate scolile din Japonia vor fi inchise pana in luna aprilie, din cauza epidemiei de coronavirus, a anuntat joi Shinzo Abe, premierul Japoniei. Acesta susține ca urmatoarele doua saptamani sunt critice in ceea ce priveste numarul de imbolnaviri. Incepand de luni si pana la inceputul lunii aprilie,…

- Mai multe scoli si gradinite sunt inchise din cauza gripei sau din cauza persistarii substantei de dezinsectie utilizata pentru a igieniza salile de clasa, au transmis inspectorii municipali, luni dimineata. Primaria Capitalei a convocat Comandamentul de urgenta.