Incepand de vineri, 3 iunie, și pana pe 17 iulie 2022, bacauanii care, din diferite motive, nu au reușit sa se autorecenzeze vor fi cautați, la domiciliu, de catre recenzori. Recensamantul populației și locuințelor a inceput pe 14 martie, cu etapa de autorecenzare. Introdusa in premiera, in acest an, autorecenzarea a fost programata sa se