- Serviciul Public de Asistența Sociala Cugir informeaza ca intre 15 și 17 septembrie 2020 va avea loc activitatea de distribuire a maștilor de protecție, acordate categoriilor defavorizate ale populației astfel : – intre orele 8-20, la sediul Baii Sociale din Cugir, str. Gheorghe Asachi, nr.13A pentru…

- De luni, 14 septembrie Direcția de Asistența Sociala a Municipiului Aiud a demarat acțiunea de distribuire a maștilor de protecție. Aceasta se va desfașura pana miercuri, 16 septembrie. Se acorda un numar de 50 de maști de protecție, pentru fiecare persoana din categoriile menționate mai jos, aferente…

- In județul Alba a inceput, joi, 10 septembrie 2020, distribuirea celor 1.705.350 de maști recepționate miercuri de catre DSP Alba de la Ministerul Sanatații. Timp de 3 zile – joi, vineri și luni maștile vor fi ridicate de reprezentanții UAT-urilor din Alba care apoi le vor distribui la randul lor, catre…

- Buzoienii cu venituri mici primesc din aceasta luna cate 50 de masti gratuite, pentru a se proteja de infecția cu Covid-19. Guvernul PNL a emis in luna mai o ordonanța de urgența care prevede alocarea catre autoritațile publice locale a necesarului de maști de protecție pentru familiile și persoanele…

- Primaria Municipiului Dej anunța ca, incepand cu data de 1 septembrie, demareaza acțiunea de distribuire a maștilor de protecție pentru familiile si persoanele defavorizate din municipiul Dej, in conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgența nr. 78/ 21.05.2020. Beneficiarii vor primi o cutie conținand…

- 183.400 de maști sunt disponibile pentru mai multe categorii sociale, inclusiv pensionari cu venituri mici sau cei cu pensie de urmașIncepand de vineri, 28 august, maștile de protecție pentru familiile si persoanele defavorizate din municipiul Suceava au inceput sa fie distribuite de Primaria ...

- Conform Ordonanței de Urgența aprobata de Guvernul Romaniei, achiziția maștilor de protecție a fost realizata prin procedura de negociere fara publicare prealabila in condițiile prevazute de legislația in vigoare și in baza necesarului realizat de catre autoritațile publice locale. In urma finalizarii…