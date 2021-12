Formularul digital de intrare in Romania (PLF) va fi obligatoriu incepand de luni. Documentul poate fi completat electronic in aplicația https://plf.gov.ro incepand de astazi, astfel incat toți cei care vin in țara sa aiba timp sa il acceseze. Potrivit primelor informații, pana la ora 18.00, peste 14.000 de persoane au completat formularul. „De la lansarea aplicației și pana la 18:00, au fost create 35.549 de conturi in platforma și 14.212 persoane au generat formulare digitale de intrare in Romania (PLF). Diferența dintre numarul persoanelor care și-au creat cont in platforma și al celor care…