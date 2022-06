Stiri pe aceeasi tema

- Placutele cu denumirile strazilor din Miercurea-Ciuc vor fi inlocuite, dupa ce fosta administratie locala, condusa de Raduly Robert Kalman, a pierdut definitiv un proces initiat de Asociatia Civica pentru Demnitate in Europa, relateaza Agerpres. Procesul a fost intentat intrucat denumirile strazilor…

- The United States and the European Union are looking at how to improve food supply chains with export restrictions from India and other nations accentuating global problems, the EU’s trade chief told CNBC. G-7 foreign ministers warned over the weekend that the war in Ukraine is increasing the risk of…

- Numarul cazurile de COVID-19 la nivel global a depasit joi 500 de milioane, potrivit unui bilant alcatuit de Reuters, in contextul in care subvarianta BA.2 a Omicron, cu un grad ridicat de contagiozitate, a dus la o noua crestere a infectarilor in multe tari din Europa si Asia. Transmiterea accelerata…

- „La placinte inainte, la razboi inapoi" spune o vorba veche romaneasca, o expresie care i se aplica, din pacate, prea bine celui mai nepriceput economist dintre generalii Romaniei, Dr. Nicolae Ciuca, si celui mai socialist dintre partidele asa-zis de dreapta, PNL. Romanii trec printr-o situatie complicata:…

- Zeci de diplomati rusi sunt expulzati din Europa, dupa descoperirea unor masacre imputate fortelor ruse in apropiere de Kiev. Danemarca, Italia si Suedia au anuntat, marti, expulzarea a zeci de diplomati, dupa ce Germania si Franta au facut acest lucru luni, marcand o noua degradare a relatiilor cu…

- Ucraina a publicat, prin serviciile sale secrete, o lista care ar conține numele tuturor agenților FSB care activeaza in Europa, conform paginii Defence Intelligence al ministerului ucrainean al Apararii. ”Fiecare european trebuie sa cunoasca numele lor. Lista cu cei 620 de angajați ai FSB conține nume,…

- Elon Musk a inaugurat, marti, langa Berlin, prima unitate de productie a Tesla din Europa, in pasi de dans, in timp ce compania incearca sa reduca presiunea asupra celorlalte fabrici ale sale din SUA si China, transmite CNBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…