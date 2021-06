Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu inceputul lunii iulie, hotelierii vor modifica tarifele de cazare pe litoralul romanesc aproape in fiecare saptamana. Preturile vor tot creste pana in august, perioada considerata varf de sezon.

- Au fost luni intregi in care hotelierii din Romania s-au plans ca restricțiile impuse in pandemie ii duc la sapa de lemn. Tupeul cu care aceștia ne-au obișnuit in ultimii ani pare insa sa fi ramas neatins. Prețurile in stațiunile romanești rivalizeaza cu cele din locații de lux, cu diferența ca pe…

- Potrivit reprezentantilor Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova, cu ocazia Rusaliilor, Prahova ramane in topul preferintelor turistilor ca destinație. In momentul de fața, gradul de ocupare in ceea ce privește locurile de cazare este de 75%, turistii putand inca sa mai rezerve…

- Vești proaste pentru sute de mii de romani! Vor avea parte de noi scumpiri la folosirea acestui serviciu. LOVITURA data de Guvern romanilor ar putea sa creeze o serie de nemulțumiri majore in randul populației, mai ales in actualul context de criza economica survenita in urma pandemiei de coronavirus.…

- Preturile se anunta mari la cazare pe litoralul romanesc si nu doar la Vama Veche sau Mamaia. Spre exemplu, pentru un bungalow de 30 mp cu chicineta si baie proprie se plateste pe noapte suma de 230 euro in iulie-august. Se face curatenie zilnic, dar prosoapele se schimba o data la doua zile, iar lenjeria…

- Unitatile de cazare din Romania au inregistrat cu 45% mai multe rezervari pentru mini-vacanta de 1 iunie, comparativ cu 2019, conform unui raport Travelminit.ro, care arata ca in topul preferintelor, se afla statiunile de pe litoral, zonele montane si balneoclimaterice. Pretul pentru un sejur pe…

- Un concediu pe litoralul romanesc pornește de la 2.100 de lei pentru o saptamana și poate ajunge pana la 8.000 de lei pentru doua persoane, in timp ce in cazul ofertelor de lux prețurile ajung la peste 13.000 de lei, arata o analiza Libertatea pe baza datelor prezentate de hoteluri, agenții de turism…

- Programul ”Litoralul pentru toți” 2021 a inceput ieri, cu tarife ce pornesc de la 40 de lei pe noapte, iar pana in prezent s-au inscris 54 de hoteluri pentru perioada 21 mai – 20 iunie, a anunțat Federația Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), potrivit Agerpres. Pana in prezent, un numar de 54…