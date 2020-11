Stiri pe aceeasi tema

- In contextul majorarii numarului de persoane infectate cu noul coronavirus, Consiliul Național al Elevilor este de parere ca școlile ar trebui sa inceapa pregatirile pentru tranziția la educația exclusiv online. Anunțul facut de CNE. Cursuri online pentru toți elevii Din cauza faptului ca ne aflam pe…

- Toate școlile iși suspenda cursurile fizic timp de 3 zile, inainte și dupa alegeri, anunța ministrul Educației, Monica Anisie, potrivit StirileProTV. Orele vor continua online, a precizat Anisie, relateaza glasulcetatii.ro. Cursurile din instituțiile de invațamant, adica școli, gradinițe și licee vor…

- Daca luni elevii din 260 de unitați de invațamant din intreaga țara incepeau școala in scenariul roșu, in numai patru zile numarul școlilor care țin doar cursuri online a ajuns la 300.

- Medicul sustine ca elevii sunt receptivi in ceea ce priveste purtatul mastii de protectie. De asemenea, acesta considera ca problema nu este inceperea scolii, ci modul in care va incepe aceasta. Citeste si: Prof. dr. Adrian Streinu Cercel: "Pandemia se termina in 2023, toate spitalele din…

- Dupa sistemul de sanatate, urmeaza un moment al adevarului pentru educația din Romania. Vorbim despre dotarile școlilor, despre pregatirea profesorilor. Acum, orele lor vor putea fi urmarite de oricine.

- Inainte de intrarea in scoala, elevii vor fi nevoiti sa treaca printr-un tunel care va pulveriza automat dezinfectant, iar traseele de intrare in scoala vor fi clar delimitate pentru a se evita aglomeratia. La inceputul fiecarei ore, profesorul de la clasa ii va informa pe elevi cu privire…

- Cu exact o luna inainte de a incepe cursurile, Gabriela Alexandrescu, președintele Salvați Copiii, avertizeaza ca ghidurile pentru redeschiderea școlilor trebuie sa fie publicate urgent de Ministerul Sanatații. Altfel, “situația va fi dramatica“. Alexandrescu mai atrage atenția ca descentralizarea deciziei…