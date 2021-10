De luni, 1 noiembrie, un nou centru de imunizare anti-covid va funcționa in Complexul Studențesc din Timișoara. Acesta va funcționa in Caminul Studențesc C12, la parter, care aparține Universitații de Vest. In acel spațiu a existat anterior o agenție bancara. Decizia a fost luata recent in cadrul Nucleului de Vaccinare din cadrul Comitetului Județean pentru […] Articolul De luni, studenții și angajații universitaților vor avea la dispoziție un nou centru de vaccinare anti-COVID a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .