- Tehnicianul Dusan Uhrin a declarat, luni seara, ca este mandru de jucatorii sai pentru evolutia in meciul cu CFR Cluj, chiar daca Gaz Metan a pierdut, scor 0-2, anunța news.ro."A fost important sa vedem si jucatorii care nu au evolua foarte mult. CFR nu a avut ocazii numeroase, dar a avut…

- Un accident rutier s-a produs miercuri, in jurul orei 8, pe DN1, in zona intersectiei cu drumul spre Baicoi. Accidentul s-a produs din vina unui sofer in varsta de 81 de ani care a virat stanga fara a se asigura, fiind lovit in plin de un autoturism care circula din sens opus. In urma impactului, masina…

- Golurile liderului clasamentului au fost înscrise în primele 12 minute ale partidei de Ciprian Deac. Mai întâi, în minutul 3, el a transformat o lovitura de la unsprezece metri obtinuta de Omrani în urma unui duel cu Chindris în careul formatiei din Botosani.…

- Gaz Metan Medias este echipa din Liga I cu cele mai multe meciuri incheiate 0-0, potrivit unui studiu dat publicitatii, luni, de Observatorul de fotbal CIES, ce a luat in calcul partide disputate in 150 de campionate intre ianuarie 2015 si decembrie 2019. Procentul meciurilor lui Gaz Metan…

- Vreme rapid schimbatoare. Fenomene severe cu ploi abundente si grindina de mici dimensiuni, vant, decarcari electrice pana la orele 17,30 in: Braila: Ulmu, Ciocile, Roșiori; Ialomita: Slobozia, Grivița, Scanteia, Traian, Miloșești, Gheorghe Lazar, Sudiți, Bucu, Cosambești, Marculești; Prahova: Ploiesti,…