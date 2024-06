Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de la 1 iulie 2024, salariul minim brut garantat va fi majorat la 3.700 lei, reprezentand o creștere de 12,12% fața de nivelul actual de 3.300 lei. Este important de menționat ca 300 de lei din aceasta suma nu vor fi impozitați. Prin urmare, un angajat cu acest salariu va primi un salariu net…

- Salariul minim pe economie va crește de la 1 iulie 2024, insa nu toți angajații remunerați cu acest tip de salariu vor primi bani mai mulți. Mai exact, potrivit Ministerului Muncii, masura nu se aplica și...

- Angajatii romani vor avea garantat, din toamna, salariul minim european. Va fi stabilit pe baza unor indicatori clari, economici, așadar nu va mai sta in pixul politicienilor și in promisiunile lor electorale. Noul salariu minim se va raporta la jumatate din salariul mediu și va fi influențat de inflație…

- Uniunea Europeana vrea sa introduca in Romania salariul minim adecvat. De fapt, Guvernul este obligat sa faca asta. Prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), Romania s-a angajat sa transpuna in legislația naționala, pana la data de 15 noiembrie 2024, Directiva (UE) 2022/2041 a Parlamentului…

- PSD Dambovița anunța ca incepand cu 1 iulie 2024, salariul minim brut va crește de la 3.300 la 3.700 de lei, un pas crucial catre atingerea obiectivului de a introduce salariul minim european. Aceasta masura va aduce o creștere neta de 242 de lei pentru aproximativ 1,5 milioane de romani. „Pana la…

- Potrivit surselor Realitatea PLUS, saptamana viitoare va avea loc Consiliul National Tripartit la Palatul Victoria, sedinta in care patronatele, sindicatele si premierul Marcel Ciolacu vor stabili modul in care va creste salariul minim , dar si data de la care se va aplica aceasta crestere.In ultima…

- Salariul minim european va fi integrat in Romania in 2024: Cati bani in plus urmeaza sa caștige angajații Salariul minim european va fi integrat in Romania in 2024: Cati bani in plus urmeaza sa caștige angajații Salariul minim european urmeaza sa fie introdus in Romania de la 1 iulie, care urmeaza sa…

- Salariul minim european devine obligatoriu din acest an pentru pentru toate statele membre UE, astfel ca in urma aplicarii acestei masuri in Romania, veniturile angajaților care lucreaza pe salariul minim vor crește.