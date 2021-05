De luni, nu se mai parchează mașini pe zona pietonală din Piața Milea din Pitești Primaria Pitești, prin Administrația Domeniului Public, va ridica saptamana viitoare balizele care imprejmuiesc parcarea de pe zona pietonala din Piața Vasile Milea. Astfel, conform HCL 90 din 23 martie 2021, care completeaza HCL 60 din 28.01.2016, parcarea autovehiculelor pe pavimentul din Piața Vasile Milea și din zona blocului Mobilux este interzisa și sancționata contravențional! Se reda circulației pietonale zona mai sus menționata, Poliția Locala urmand sa duca la indeplinire dispozițiile HCL, incepand cu data de 17 mai a anului curent. The post De luni, nu se mai parcheaza mașini pe zona… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

