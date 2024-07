Stiri pe aceeasi tema

- Incepe o noua sesiune de INSCRIERI in programul Rabla Plus. Buget de buget de 100.000.000 lei pentru persoanele fizice Luni, 22 iulie 2024, de la ora 10.00, incepe o noua sesiune de inscriere pentru persoanele juridice, unitatile administrativ-teritoriale si institutiile publice in cadrul Programului…

- Un numar de 239 de noi dosare de finantare a fost aprobat de Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), in cadrul programelor “Rabla Clasic” si “Rabla Plus”, potrivit Agerpres. Conform unui comunicat transmis AGERPRES, Comitetul de avizare al institutiei a aprobat, la “Rabla Clasic”, 140 de dosare pentru…

- Consiliul Județean Timiș a semnat cu Administrația Fondului pentru Mediu contractul de finanțare pentru achiziția a 25 de microbuze hibride, banii fiind alocați prin Programul privind imbunatatirea calitatii aerului si reducerea cantitatii de emisii de gaze cu efect de sera. Autovehiculele vor fi utilizate…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a avizat, vineri, un total de 590 de dosare de finantare pentru programele „Rabla Clasic” si „Rabla Plus”, in valoare de peste 111,73 milioane de lei. Citește și Banii Mioveniului – ingropati de grandomania primarului Georgescu in proiecte suspectate de coruptie…