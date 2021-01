De luni începe a doua etapă de vaccinare și la Bistrița! CUM vă puteți programa: Președintele Klaus Iohannis s-a vaccinat azi, dand astfel startul celei de-a doua etape a campaniei de vaccinare anti-COVID. LA Bistrița, vaccinarile vor incepe de luni, la Policlinica – Cladirea Pediatriei. CUM va puteți programa: Astazi s-a dat startul celei de-a doua etape de vacinare impotriva COVID. Președintele Klaus Iohannis s-a vaccinat public, dimineața la ora 10.00. La Bistrița, etapa a II-a de vaccinare incepe luni. „Luni, 18 ianuarie, va incepe etapa a II-a de vaccinare COVID-19 la Policlinica Spitalului Județean de Urgența Bistrița ,in cladirea pediatriei, la parter”, a anunțat managerul… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

