De luni, copiii vor fi testați la școală Decizie de ultima ora in ședința de sambata a Comitetului Național pentru Situații de Urgența. 70 de milioane de teste de saliva vor fi achiziționate, pentru ca elevii infectați sa poata fi diagnosticați rapid și sa se evite astfel inchiderea unitaților școlare. “Se aproba stabilirea unei noi categorii de produse, stocuri de urgența medicala de stricta necesitate, constand in teste rapide de determinare a antigenului SARS-CoV-2 efectuate din proba de saliva, in scopul monitorizarii permanente și eficiente a riscului epidemiologic la nivelul unitaților de invațamant, cantitatea necesara fiind stabilita… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

