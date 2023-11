Circulatia pe Transfagarasan si Transalpina se inchide incepand de luni, ora 8:00, din cauza conditiilor meteorologice, informeaza vineri Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). „Avand in vedere scaderea temperaturilor la altitudine, a intensificarii bruste a vantului, a posibilitatii aparitiei cetii dense in orice moment al zilei si pentru siguranta participantilor la trafic s-a […] Articolul De luni, circulația pe Transfagarașan și Transalpina se va inchide apare prima data in Observator de Argeș .