Se pare ca germanii de la Kaufland au ințeles ca electrificarea forțata a parcului auto nu are nicio legatura cu viața de zi cu zi a celor care merg la supermarket pentru simplul fapt ca acele stații de incarcare erau tot timpul ocupate de șoferi care nu veneau la cumparaturi. Anularea gratuitații la incarcare a […] The post De luni, 31 iulie 2023, Kaufland anuleaza gratuitatea incarcarii mașinilor electrice first appeared on Alba Iulia Info .