O femeie din Galați a atras atenția cand a mers azi la vot, dupa ce și-a luat cu ea și papușa. Alegatoarea, care purta caști și avea o atitudine bizara, a fost surprinsa de oamenii legii in timp ce vorbea cu jucaria ei. De la secție, a ajuns direct la spital. De la secția de […]