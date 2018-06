Stiri pe aceeasi tema

- Diego Maradona ar putea fi “detronat” de Lionel Messi in legatura cu performanța stabilita in timpul Cupelor Mondiale. Fostul fotbalist argentinian deține un record de 6 goluri marcate in timpul cunoscutei competiții, pe care le-a marcat in calitate de capitan. (Console si accesorii gaming) Citește…

- Niculina Stoican e una dintre cele mai apreciate artiste de muzica populara de la noi. Energia ei frumoasa și zambetul sau ii copleșește pe cei din jurul sau, insa, puțini știu ca vedeta trece printr-o perioada nu tocmai frumoasa. Afacerea cu apa minerala, unul dintre proiectele de suflet ale cantareței,…

- Francezul Freddy Kemayo nu mai are rabdare pana la meciul de pe 5 iulie cu Catalin Moroșanu și este gata de razboi! Kemayo l-a provocat pe romanul nostru la bataie chiar in Piața Constituției. (Console si accesorii gaming) Pana in prezent, Freddy Kemayo și Catalin Moroșanu s-au infruntat in doua randuri,…

- In urma cu cateva zile va prezentam imaginile in care se vedea clar apropierea dintre Catalin Cazacu și Maria Constantin, intr-un club de fițe din Capitala. (DETALII AICI). CANCAN.RO, SITEUL, NR.1 DIN ROMANIA, a obținut acum prima reacție a lui Marcel Toader, dupa ce și-a vazut fosta soție in brațele…

- Zeci de pompieri au intervenit la un incendiu care s-a produs la un hotel din zona Knightsbridge, la Londra, a anuntat Brigada Pompierilor din capitala britanica. (Console si accesorii gaming) Knightsbridge este unul dintre cele mai bogate cartiere din Londra, in care se afla magazine de lux ca Harvey…

- Elena Basescu, fiica cea mica a fostului presedinte al Romaniei, a adus pe lume al treilea copil al sau, luni dimineata, la o clinica privata din Capitala.(Console si accesorii gaming) Reactia lui Traian Basescu a venit rapid pe unul dintre conturile sale de pe o rețea de socializare.(CITEȘTE ȘI: ELENA…