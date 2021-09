Extraordinar rezultatul meciului din Macedonia, un 0-0 care inseamna ceva de la „vai de capul nostru!” in jos. Cu o zi inainte m-am uitat vreo zece minute la meciul unei selecționate de tineret a Romaniei (n-am reținut la ce categorie de varsta se incadrau baieții) cu echipa de același leat din Georgia. Mingea era numai […] The post De la "vai de capul nostru!" in jos first appeared on Ziarul National .