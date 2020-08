Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile anunța ca, in județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 1223 de persoane (dintre care 1148 adulți și 76 copii). De precizat ca, pana marți 18 august, au fost vindecate 749 de persoane.

- In județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 850 de persoane (dintre care 796 adulți și 54 copii). De remarcat, pana la data curenta au fost declarate vindecate și externate 568 de persoane.

- Autoriațile anunța ca in județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 832 de persoane: dintre care 779 adulți și 53 copii- ceea ce inseamna inca un copil confirmat pozitivi ultimele 24 de ore! Pana vineri, 24 iulie, au fost declarate vindecate…

- Autoritațile informeaza ca, in județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 770 de persoane (dintre care 718 adulți și 52 copii- ceea ce inseama ca inca un copil a fost confirmat pozitiv in ultimele 24 de ore). Pana luni, 20 iulie,…

- Autoritațile anunța ca in județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 616 de persoane (dintre care 575 adulți și... 41 copii- cu 2 in plus fața de ultimele raportari!).

- Potrivit informațiilor oficiale, in județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 573 de persoane (dintre care 534 adulți și 39 copii). Vestea buna este ca pana vineri, 19 iunie, au fost declarate vindecate și externate 468 de persoane.

- Autoritațile anunța ca, in județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 565 de persoane (dintre care 527 adulți și 38 copii). Vestea buna este ca pana la data de 17 iunie, au fost declarate vindecate și externate 462 de persoane.

- Autoritațile anunța ca in județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 503 de persoane (dintre care 470 adulți și 33 copii). Vestea buna este ca, pana sambata, 30 mai, au fost declarate vindecate și externate 386 de persoane!