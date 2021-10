De la Tricolorul Breaza, la Steagul Renaşte Cand se va ispravi fenomenul clonelor in fotbalul romanesc, va fi un prim semn de insanatosire. Clonarea, copierea pe cale artificiala a unui organism viu, a devenit un termen la moda in fotbalul romanesc. Vorba fiind fie de o resuscitare a unei denumiri de traditie, fie de o salvare de la o desfiintare iminenta a unei grupari de pe alte coclauri, fie alte varii motive, uneori improprii, aceasta „clonare" sui generis urmeaza scopul mentinerii cu orice pret, prin metode destul de putin genetice. De exemplu: se ia o echipa dusa la faliment de autoritatea (primareasca) care a cocolosit-o ani de-a… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

