De la tortură la secția 16 la secția 5. Cine este șeful polițistului care a spulberat două fetițe pe trecerea de pietoni Secția 5 Poliție din Capitala, unde lucra agentul care a spulberat cu mașina doua fetițe pe trecerea de pietoni, s-a transformat in "batalion disciplinar de cadre" pentru conducerea Poliției Capitalei. Secția 5 Poliție a fost frecvent, in ultimii 20 de ani, in mijlocul unor scandaluri penale. De la trafic cu carburanți la abuzuri legate de […]

- Polițistul care a lovit doua fete pe trecerea de pietoni de pe bulevardul Laminorului din Capitala, una dintre ele pierzandu-și viața, are 30 de ani și a lucrat in Anglia pana in 2016. El și-a luat permisul de conducere in Romania in 2012 și l-a preschimbat in Anglia, in 2016. Constantin Popescu este…

- Rata de infectare in București este marți de 2,97 la mie, potrivit datelor publicate de Direcția de Sanatate Publica, astfel ca este de așteptat ca miercuri aceasta sa depașeasca pragul de 3 la mie. In cazul localitaților cu incidența de peste 3 la mie, școlile și gradinițele care au rata de vaccinare…

- Soțul Dianei Șoșoaca s-a prezentat, joi, la Secția 6 Poliție pentru a semna pentru controlul judiciar. Silviu Șoșoaca a raspuns acuzațiilor aduse de jurnalista italiana Lucia Goracci, negand ca ar fi mușcat-o de mana. „Nu am mușcat pe nimeni, ma faceți sa rad. Nu agresez de felul meu pe nimeni. E o…

- Judecatorul Cristi Danileț, de la Tribunalul Cluj, a fost sancționat de Secția pentru judecatori a CSM in materie disciplinara cu excluderea din magistratura. Sancțiunea poate fi atacata cu recurs la Inalta Curte de Casație și Justiție. Conform CSM, judecatorul Danileț a fost sancționat pentru manifestarile…

- Un incendiu puternic a izbucnit, luni seara, la Biserica “Doamna Ghica”, din Capitala. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența București – Ilfov, pompierii au intervenit cu mai multe echipaje, inclusiv cu o autoscara, echipaj pentru descarcerare și echipe SMURD. Incendiul a fost localizat…

- Un barbat de 28 de ani, cunoscut cu afecțiuni psihice, s-a sinucis aruncandu-se de la etajul 10 al unui bloc din Capitala, dupa ce i-a agresat pe cei doi soți care-l gazduiau și le-a incendiat locuința. Potrivit Politiei Capitalei, in noaptea de vineri spre sambata, dupa miezul noptii, Sectia 13 Politie…

- Primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu, care este și liderul organizației PNL București, și care s-a opus, in ședința de luni seara a conducerii PNL, pentru o alianța cu PSD, susține ca fara el, alianța cu ceilalți primari din Capitala, inclusiv cu Nicușor Dan, s-ar destrama “in cateva zile”. Ciprian…

- Un copil de 9 ani a cazut intr-o groapa sapata pentru o conducta de apa calda, in Sectorul 1 al Capitalei. Apa avea 95 de grade celsius, iar copilul a ajuns la spital cu arsuri de gradul 3. Incidentul a avut loc, luni, copilul cazand in groapa cu apa fierbinte in timp ce se juca […] The post Incident…