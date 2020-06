Stiri pe aceeasi tema

- De la Londra la Sydney, mii de oameni au sfidat pandemia sambata pentru a pune capat rasismului si brutalitatii politiei, o revolta mondiala fara precedent, declansata de moartea afro-americanului George Floyd, relateaza AFP.Australia a fost prima sambata care a deschis balul indignarii mondiale.…

- Protestatarilor din Statele Unite, care marșaluiesc pe strazile marilor orașe americane de 7 zile, li se alatura oameni din toata lumea. In weekend-ul care a trecut, protestatari s-au adunat in Londra, Berlin și Auckland, printre alte orașe, pentru a iși arata solidaritatea fața de protestatarii americani,…

- Sute de oameni protesteaza acum in fata Ambasadei Statelor Unite ale Americii din Londra, informeaza BBC. Protestatarii s-au strans apoi in Trafalgar Square. Proteste similare s-au inregistrat in cursul zilei de astazi si in Germania sau Danemarca, informeaza AP. Europenii se solidarizeaza cu cetatenii…

- Obligati sa stea mai mult acasa, europenii se revolta. Oameni din mai multe tari de pe continent au iesit in strada, protestand impotriva incalcarilor drepturilor si libertatilor civice, in contextul restrictiilor impuse de pandemia de Covid-19. (foto: Getty Images – Londra, 17.05.2020) Covid-sceptici…

- Bataie in toata regula in mijlocul strazii, in plina pandemie de coronavirus. Zeci de persoane au fost implicate intr-un scandal uriaș, intr-o piața de langa Spitalul Județean Satu Mare.

- Oameni din peste 180 de tari si teritorii, inclusiv din Romania, vor stinge simbolic lumina deseara, de la 20.30, timp de o ora. Earth Hour – Ora Pamantului este cel mai mare eveniment dedicat mediului din toate timpurile. Peste 180 de tari si teritorii se reunesc si anul acesta pentru a atrage atentia…

- Drama in plina pandemie. Aflat la Roma, un roman a ramas fara casa și fara loc de munca, informeaza oradesibiu.ro.Originar din Sibiu, Rusalim Lepșa, 34 de ani, a lucrat in ultimii ani in construcții, in Italia. Criza de coronavirus l-a lasat fara loc de munca și acum, tot ce vrea, este sa se intoarca…