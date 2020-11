De la şomer la IT-ist în 200 de zile Daca nu ai mai avut de-a face cu IT-ul, cursul introductiv pentru programare sau pentru cunostinte IT de baza dureaza o luna. Apoi, poti urma un curs de baza de patru luni in care asezam fundamentul, fie in testare manuala, programare, UX design, business analysis sau network si infrastructura, dupa care vei merge intr-o structura avansata timp de doua luni pentru aprofundare. Practic... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca Guvernul face eforturi sa se pregateasca pentru un eventual val trei al pandemiei, mentionand ca si-a asumat introducerea de astfel de restrictii tocmai pentru ca sunt absolut necesare. "Facem eforturi constante pentru a ne pregati pentru a face fata si mai bine.…

- Numarul de școli defavorizate a crescut cu peste 30% intr-un singur an. Daca in anul școlar 2017 – 2018 erau 1.169 de unitați de invațamant dezavantajate, in anul urmator au ajuns la 1.535, potrivit datelor din raportul lansat marți de Asociația Human Catalyst. Practic, peste 450 de mii de copii invața…

- O explozie puternica s-a produs joi dimineața, intr-un bloc din Galați. Aproape tot parterul blocului a fost distrus și cinci persoane au fost ranite. Au fost avariate și mașini parcate la cațiva metri distanța. Deflagrația s-a produs in jurul orei 7:45, la parterul unui bloc cu patru etaje aflat in…

- Episodul 78. Șomer și cu boarfele-n strada The post CHA CHA LITIX! Episodul 78. Șomer și cu boarfele-n strada appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: CHA CHA LITIX! Episodul 78. Șomer și cu boarfele-n strada Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Avocatul Poporului atrage atenția, pe baza Raportul privind acordarea burselor pentru elevi, publicat joi, ca in 3002 localitați de la nivel național este incalcat dreptul elevilor la burse scolare. Practic, din 3.182 de autoritati publice locale, doar 180 (5,66%) acorda integral burse scolare pentru…

- Comisar sef Liviu Constantin Grozavu nu mai este inspectorul sef al IPJ Maramures, potrivit vasildale.ro Acesta si-a inaintat o cerere pentru a fi transferat la Directia Generala Anticoruptie, respectiv ca sef al Serviciului Judetean Anticoruptie Maramures. Practic, Grozavu se intoarce pe functia detinuta…

- Licitația pentru finalizarea Centurii Targu Mureș a fost anulata, niciun constructor nefiind interesat sa depuna o oferta, au anunțat joi, 27 august, reprezentanții Asociației Pro Infrastructura. "Practic, am revenit in decembrie 2017" Potrivit reprezentanților Asociației Pro Infrastructura, principalele…

- O brașoveanca a introdus pe piața din Romania un concept culinar unic in țara. Inspirata de criza generata de pandemie, ea propune celor interesați kituri de mancare, dupa rețete clar recomandate, pe care oamenii și le pot gati singuri acasa, in cel mai scurt timp. Practic, clienții iși aleg felul de…