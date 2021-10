De la Senat, la Camera Deputatilor: Legea 320/2021 privind arheologia a fost adoptata la Senat cu 129 de voturi. Decizia nu e definitiva (documente)

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE ora 15:00 – Motiunea de cenzura initiata de PSD a fost adoptata, marti, de Parlament. S-au inregistrat 281 voturi ‘pentru’ din cele 281 exprimate. Au fost prezenti 318 parlamentari. Parlamentarii PNL, UDMR si ai minoritatilor nationale nu au votat. Pentru a trece motiunea era nevoie de 234 voturi…

- Moțiunea de cenzura depusa de PSD este dezbatuta și votata marți in plenul reunit al Parlamentului. Ședința a inceput puțin dupa ora 12:00. Pentru ca moțiunea sa fie adoptata și Guvernul Cițu sa fie demis este nevoie de 234 de voturi. Peste 250 de parlamentari au votat moțiunea de cenzura. Parlamentarii…

- Camera Deputatilor a adoptat ieri, in calitate de for decizional, proiectul legii consumatorului vulnerabil, care prevede ajutor pentru incalzirea locuinței și pentru consumul energetic al gospodariei pentru anumite categorii sociale. Legea va fi aplicata incepand cu 1 noiembrie 2021. Masurile financiare…

- Camera Deputatilor a decis, marti, ca drepturile acordate persoanelor care au avut calitatea de sef al statului roman sa fie retrase in cazul in care se dovedeste ca acestia au avut calitatea de lucrator sau colaborator al Securitatii, informeaza Agerpres, potrivit hotnews.ro. S-au inregistrat 264…

- Dupa indelungi insistente si interpelari din partea parlamentarilor PSD Prahova, Legea consumatorului vulberabil a fost adoptata astazi de Camera Deputatilor. Proiectul de lege privind sprijinul acordat persoanelor cu venituri mici in contextul scumpirilor a fost ocolit de fiecare data de parlamentarii…

- Initial, Birourile permanente reunite ale celor doua Camere fusesera convocate vineri, la ora 23,00, dar sedinta nu a putut avea loc din lipsa de cvorum, fiind amanata pentru sambata. Nici sambata nu a fost intrunit cvorumul necesar, sedinta fiind programata pentru luni."Nu a existat cvorum din nou.…

- Ce-a de-a doua sesiune ordinara a Parlamentului incepe, astazi, cu o ședința care va incepe la ora 16.00. Sunt o serie de acte normative importante care așteapta sa fie aprobate in aceasta noua sesiune parlamentara. Legea consumatorului vulnerabil, este o lege gandita ca o masura de protecție a celor…

- Am votat impotriva Ordonantei Debransarii! Am votat impotriva punerii pe ordinea de zi, in ședința extraordinara a Senatului de astazi, a Ordonanței de Urgența care permite debranșarea de la utilitați a celor care nu iși pot plati facturile.Coaliția de dreapta ar fi trebuit sa convoace sesiunea extraordinara…