- Uniunea Europeana a reiterat apelurile adresate Chinei de a pune capat incalcarilor drepturilor omului, dupa ce o delegație a UE a vizitat Tibetul și s-a intalnit, de asemenea, cu oficiali chinezi, scrie Reuters. Intr-o declarație, oficialii UE au afirmat ca sunt ingrijorați de situația “foarte grava”…

- China a acuzat agenția britanica de informații ca a recrutat un cuplu ca spioni - cea mai recenta dintr-o serie de acuzații reciproce intre Beijing și Occident in ultimele luni, informeaza BBC și The Guardian.Potrivit Ministerului Securitații de Stat de la Beijing, cei doi angajați guvernamentali chinezi…

- Romania iși promoveaza oferta turistica la ITB China, cea mai importanta expoziție comerciala dedicata exclusiv profesioniștilor de profil, axata pe piața chineza de calatorii, informeaza, luni, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

- Doua persoane au fost ucise si alte zece ranite in urma unui atac cu cutitul produs luni la orele pranzului la o scoala primara din orasul Guixi din provincia Jiangxi, in estul Chinei, au anuntat autoritatile locale citate de Xinhua.DIntre cei zece raniti, sase au suferit leziuni usoare in timp ce incercau…

- Muntele Everest nu este singurul varf din lume care se confrunta cu supraaglomerare. Alpiniștii chinezi au ramas blocați pe stanca mai mult de o ora din cauza supraaglomerarii. La inceputul acestei saptamani, grupuri de calatori care urcau Muntele Yandang din estul Chinei au fost blocați parțial pe…

- Intr-o lume a schimbarilor rapide și a competiției globale, China, sub conducerea președintelui Xi Jinping, iși contureaza o viziune puternica pentru viitoarea ordine mondiala. Ideea unei „ordini mondiale alternative”, așa cum a fost imaginata la Beijing, pune in lumina ambițiile Chinei de a remodela…

- Un asistent al eurodeputatului de extrema dreapta Maximilian Krah a fost plasat in arest pentru spionaj in favoarea Chinei, a anuntat miercuri Biroul procurorului public federal de la Karlsruhe (Parchetul german).

- Max Verstappen (26 de ani), campionul mondial en-titre din Formula 1, a caștigat Marele Premiu al Chinei, disputat, duminica, la Shanghai. Pilotul olandez al echipei Red Bull a fost urmat in clasament de britanicul Lando Norris, de la Mclaren, și de coechipierul sau, Sergio Perez. Max Verstappen a ajuns…