De la scenă la imobiliare: cât costă apartamentele de închiriat ale lui Jorge din Mamaia /FOTO” Jorge a decis sa iși investeasca economiile intr-un domeniu mai stabil din punct de vedere financiar. Circa 500.000 de euro a investit artistul in garsoniere. La varsta de 41 de ani, solistul al carui nume real este George Papagheorghe, a achiziționat cinci apartamente de lux in Mamaia Nord , aproape de locul sau natal. Situate intr-un complex rezidențial modern, acestea ofera facilitați precum piscina, jacuzzi și sala de fitness. Studiourile sunt complet utilate și decorate cu ajutorul unui designer de interior, emanand lux și confort. Circa 500.000 de euro a investit artistul in garsoniere.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jorge a cumparat pe malul marii, in Mamaia Nord, cinci garsoniere pe care le ofera doritorilor spre inchiriere. Pe langa muzica, cantarețul a investit și in imobiliare. De mulți ani de zile, Jorge are mare succes in industria muzicala. Este unul dintre cei mai indragiți cantareți, prezent pe micul ecran…

