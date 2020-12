Stiri pe aceeasi tema

- Fiecare familie din Romania va plati 200 de lei in plus pe luna, prin tarifele de distributie, pentru ca alti consumatori sa se racordeze gratuit la reteaua de gaze, a declarat, miercuri, Dumitru Chisalita, expert in sectorul gazelor si presedinte al Asociatiei Energia Inteligenta. El a participat la…

- Finanțarea sistemului de sanatate și funcționarea medicinei de familie, a carei importanța se vede dureros acum, ocupa niște poziții marginale in programele de guvernare disponibile momentan. Ce arata consultarea programelor pe sanatate ale PSD și USR-PLUS, caci la PNL nu am gasit un asemenea document…

- Daca un om politic nu spune ceva interesant ar fi mai bine sa taca. Ce lucruri interesante poate spune un politician? Depinde de partidul din care face parte. Fiecare formatiune politica si-a creat un arsenal de vorbe care, repetate zi de zi, creioneaza conturul unui program. PSD s-a remarcat de-a lungul…

- Dan Barna si Dacian Ciolos prezinta joi programul de guvernare al USR PLUS, care contine 40 de angajamente. printre care: fara penali in functii publice, fara pensii speciale, reducerea numarului de parlamentari la 300 si reforma electorala si transparenta si primarii mai eficiente.In documentul…

- Alianța USR PLUS și-a lansat programul de guvernare, care cuprinde principalele masuri menite sa schimbe radical modul in care sunt gestionate problemele Romaniei in perioada de criza, precum cea din prezent, data de pandemia de coronavirus.

- Cei aproape 200 de membri care alcatuiesc conducerile reunite ale USR si PLUS au aprobat sambata, 17 octombrie, programul de guvernare pe care Alianta USR PLUS se angajeaza sa-l puna in practica dupa alegerile parlamentare, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. "Programul de guvernare…