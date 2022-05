De la Robor la IRCC, de teama ratelor tot mai mari

Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la 3 luni a depasit astazi, pentru prima oara in ultimii 9 ani, pragul de 5%. Nivelul este important pentru ca influenteaza valoarea ratelor la creditele de consum in lei cu dobanda variabila, astfel ca este de asteptat ca cei care au luat astfel de imprumuturi sa plateasca mai mult.…

- Masura privind amanarea ratelor la credite ramane in continuare in analiza, a declarat joi ministrul Finantelor, Adrian Caciu. Acesta i-a indemnat pe romani sa se adapteze la oferta pietei. El a aratat ca sistemul bancar este deschis la refinantari si chiar la amanari voluntare a plații ratelor. „Ramane…

- Romanii care au credite noi, luate dupa 2019, indexate la IRCC pot plati dobanzi mai mici o perioada fata de cei cu credite legate de ROBOR, chiar la jumatate. Consumatorii care au contractele de credit legate de ROBOR au dreptul legal sa solicite trecerea la IRCC, printr-o cerere formulata, iar bancile…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat marti la 4,71% pe an, de la 4,70% pe an in ziua precedenta, transmite Agerpres , care citeaza datele Bancii Nationale a Romaniei. Este cel mai mare nivel atins de indicele ROBOR…

- Consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu, a vorbit despre amanarea ratelor la banci, masura ce a fost anunțata recent de liderii Coaliție de guvernare PNL-PSD-UDMR. „Eu gandesc ca in condițiile actuale, avand in vedere ca, chiar daca printr-o ordonanța de urgența a Guvernului ar veni o asemenea…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, a continuat sa creasca, tendinta mentinuta pe tot parcursul ultimelor saptamani, si a urcat la 4,53%, de la 4,49% luni, potrivit datelor de la BNR. Fii la curent…

- In contextul in care ROBOR la 3 luni a ajuns la 3,83%, iar facturile romanilor la gaze și electricitate s-au dublat, acum Guvernul ia in calcul o noua amanare a ratelor la banci. Criza economica se simte din ce in ce mai puternic, ca urmare a razboiului din Ucraina, a exploziei prețului la gaze și electricitate,…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila luate inainte de mai 2019, a urcat miercuri la 3,29% pe an, potrivit informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).