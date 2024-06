Stiri pe aceeasi tema

- Organizația de mediu Gastivists Romania, alaturi de Teatru Basca, vin cu un spectacol inedit in Timișoara. „Camera Comuna”, o reprezentație de teatru cu tematica activista, scoate in evidența impactul crizelor climatice, ale razboiului și luptei pentru energie. Pe langa show, publicul va avea ocazia…

- Impactul schimbarilor climatice asupra economiei Schimbarile meteorologice provoaca pierderi economice globale estimate la 200 de miliarde USD pe an. O noua analiza a 36 de țari clasifica Filipine și SUA drept țarile cele mai expuse din punct de vedere economic, in prezent, conform Institutului Swiss…

- Un studiu realizat de Universitatea Yale și de Universitatea Humboldt a adus in prim-plan aportul semnificativ al zimbrilor reintroduși in Munții Țarcu din Romania in lupta impotriva schimbarilor climatice. Rezultatele cercetarii arata ca cei peste 170 de zimbri liberi din Carpații de Sud-Vest contribuie…

- FreyaPos, dezvoltator de soluții software pentru Horeca & Retail, anunța lansarea unei inițiative de susținere a micilor retaileri din Romania prin furnizarea gratuita a 100 de licențe software de gestionare a magazinului. Aceasta campanie face parte din angajamentul companiei de a sprijini dezvoltarea…

- Planeta noastra – devenita mai calda, mai poluata si mai neospitaliera – s-a schimbat sub efectele activitatii umane si, in acest mediu nou, bolile infectioase prolifereaza, scrie Agerpres preluand AFP. Studii recente au dezvaluit consecinte complexe ale schimbarilor climatice provocate de om, cu raspandirea…

- Trei dintre cei mai importanți finanțatori din domeniul sanatații din lume au anunțat un parteneriat istoric de 300 de milioane de dolari. Inițiativa are ca scop combaterea bolilor abordarea impactului legat al schimbarilor climatice, al malnutriției, al bolilor infecțioase, etc, potrivit mediafax.

- Premierul Marcel Ciolacu a discutat cu Jutta Urpilainen, comisar european pentru Parteneriate Internaționale, despre consolidarea profilului Uniunii Europene de actor global și eradicarea saraciei la nivel global.

- In urmatorii ani, numarul de zile insorite va crește continuu, ceea ce va scurta perioadele in care vom putea schia in stațiunile din țara. Pe de alta parte, destinațiile turistice din mediul rural ar putea deveni mai atractive, spun meteorologii, care se pregatesc sa ofere servicii și mai precise.