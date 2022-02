De la ritmuri la versuri, artiștii Kontor ne aduc iubirea în căști Artiștii Kontor ne aduc, așa cum ne-au obișnuit, piese noi care sa ne ajute sa ne conectam la un nivel mai profund cu persoana iubita, sa simțim dragostea prin muzica și sa o dam mai departe, pentru a simți in același ritm. De la ritmuri care ne ajuta sa vibram și pana la versuri care ajung sa ne spuna povestea, cele trei piese lansate vineri, 25 februarie, de Kontor, ne aduc liniște, iubire și sentimentul ca suntem ințeleși. Toate aceste lucruri in ultima saptamana din luna iubirii. Pareri? The post De la ritmuri la versuri, artiștii Kontor ne aduc iubirea in caști appeared first on Radio Crazy… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

