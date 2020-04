Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat, secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne, a vorbit despre o eventuala data la care restricțiile implementate pana in acest moment ar putea fi reduse. „La acest moment inca avem cazuri care apar și suntem in creștere. Nu suntem in situația Italiei, Franței, a Statelor Unite. Nu…

- Alex Bodi, iar uimești o țara-ntreaga! Milionarul s-a intors in Capitala, din iubire pentru Bianca Dragușanu, dupa numeroase episoade pline de scandal, care au ținut primele pagini ale ziarelor. Paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe Alex Bodi, inainte de a afirma pe rețelele de socializare ca Bianca…

- Sentigliano, un ospatar la un restaurant din centrul Romei recunoaște ca numarul clienților s-a redus la jumatate. „Speram ca toata aceasta psihoza, toata aceasta frica va incepe sa se schimbe, ca oamenii vor ințelege ca ete o problema reala, dar ca este inutil sa te panichezi, sa ai o frica exagerata”,…

- Candidatul PLUS la Primaria Iasi, Liviu Iolu, apreciaza ca desemnarea lui Mihai Chirica drept candidat al PNL reprezinta "un blat ordinar" si ca aceasta optiune reface "lantul de iubire" dintre liberali si social-democrati. "Veriga lipsa dintre PSD si PNL a fost gasita in persoana lui Mihai Chirica.…

- Recenta inițiativa liberala privind privatizarea serviciilor de sanatate arata direcția de reforma asumata de catre PNL: slabirea sistemului public in favoarea operatorilor privați. In contextul in care investigații jurnalistice au scos la iveala grave conflicte de interese ale conducerii Ministerului…

- Deea si Dinu Maxer sunt un cuplu extrem de fericit. Acestia sunt un exemplu pentru multi, tinand cont de dragostea pe care si-o poarta reciproc. De curand, frumoasa vedeta le-a impartasit fanilor despre modul in care este rasfatata de sotul ei.

- Intervenția lui Gheorghe Tadici din timpul unui time-out la meciul CSM București - Zalau, in care iși umilește o jucatoare de 23 de ani, e imaginea revoltatoare care continua sa fie prezenta in sportul romanesc: antrenori care atenteaza, chiar in public, la demnitatea elevilor lor. Intai de toate, priviți…

- Prim-ministrul Ludovic Orban si ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, au tinut, miercuri seara, discursuri pe scena Ateneului Roman, cu ocazia Zilei Culturii Nationale.Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii, a declarat: „Traim vremuri in care subcultura si vulgaritatea sunt ridicate la rang…