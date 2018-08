De la Primărie, cu drag, #Muie cu prezervativ pentru parcări Problema ocuparii parcarilor publice din Brașov a fost și ramane de actualitate. Evident, edilii intodeauna mai gasesc cate un motiv sa iși bata joc de riverani, dupa cum le dicteaza interesul, interesele. Ca, deh, la valoarea lor, nu mai e voba de o ciorba. Cu ceva timp in urma, unul dintre siniștrii administrației Scripcaru, scanda cu emfaza ca papagalii care locuiesc in Centrul Istoric trebuie sa iși plateasca concesiunea locului de parcare, dar nu il au in fața casei. Adica, pensionarii aia de care iși bate joc in continuare administrația Scripcaru, și nu numai, nu au decat sa iși caute loc… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

