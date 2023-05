Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Varsovia a decis sa interzica importurile de cereale si alte produse alimentare din Ucraina, pentru a proteja sectorul agricol din Polonia, a anuntat sambata Jaroslaw Kaczynski, seful partidului aflat la guvernare (PiS), transmite Reuters, preluata de Agerpres. Dupa invazia ruseasca,…

- Partidul condus de Marcel Ciolacu a transmis joi, 13 aprilie, ca „saluta raspunsul prompt al ministrului Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu”, dupa ce PSD a cerut suspendarea temporara a exporturilor de cereale pe piața romaneasca, pe modelul aplicat in Polonia, pentru a sprijini fermierii romani afectați…

- Anuntul decesului lui Tiberiu Ceia, interpret de muzica populara din Banat, a fost facut, miercuri, 29 martie, de colegii sai de la TVR Timisoara, unde, de mai multi ani, prezenta o emisiune de muzica populara, scrie libertatea.ro."Colegul nostru Tiberiu Ceia ne a parasit in urma cu cateva minute. Tristetea…

- Polonia sustine aspiratiile romanilor in legatura cu zona Schengen, a declarat, marti, seful Guvernului de la Varsovia, Mateusz Morawiecki, la Bucuresti, la inceputul intrevederii celor doua delegatii guvernamentsale, Agerpres."Polonia sustine aspiratiile romanilor in legatura cu zona Schengen, dar…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, luni, la Bruxelles, inaintea participarii la reuniunea ministrilor Afacerilor Externe din statele membre ale UE – Consiliul Afaceri Externe (CAE) ca Romania si Ucraina vor organiza, in comun, in aprilie, prima Conferinta la nivel inalt privind securitatea…

- Compania germana AE Solar va deschide o fabrica de producere a panourilor solare in Romania, valoarea totala a investitiei fiind de un miliard de euro. Anunțul a fost facut in cadrul unei intalniri care a avut loc, luni, cu premierul Nicolae Ciuca la Palatul Victoria. In faza initiala, acest proiect…

- Romania este ingrijorata de planul Rusiei de a destabiliza Republica Moldova, a declarat, vineri, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, in interventia sa la Organizatia Natiunilor Unite.

- In sudul Republicii Moldova, la Comrat, a inceput febra alegerilor pentru funcția de guvernator al UTA Gagauz-Yeri, ce vor avea loc pe data de 30 aprilie. Aceste alegeri vor fi in mod tradițional un adevarat carnaval al rusofiliei și al anti-romanismului, in formele sale cele mai grotești. Și avand…