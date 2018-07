Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de interne italian si liderul Ligii, Matteo Salvini, a lansat duminica ideea crearii "unei Ligi a Ligilor in Europa", reunind miscarile "care vor sa-si apere frontierele", cu ocazia reuniunii anuale a partidului sau suveranist la Pontida,

- Comisia Europeana a avertizat, marti, ca va lua masuri impotriva Italiei daca nu respecta drepturile omului, dupa ce ministrul de Interne, Matteo Salvini, a anuntat recensamant in comunitatile de romi, informeaza cotidianul La Stampa, citat de Mediafax. “Comisia Europeana va exercita toate competentele…

- 'Am cerut la Minister sa mi se pregateasca un dosar privind problema romilor din Italia, pentru ca dupa Maroni nu s-a mai facut nimic in acest sens, iar acum domneste haosul'', a anuntat la postul TeleLombardia ministrul de interne si liderul partidului Liga Nordului, Matteo Salvini, potrivit La Stampa,…

- Guvernul italian a decis ca centrele pentru repatrieri vor fi „inchise, astfel incat oamenii nu vor mai merge sa se plimbe prin oras", le-a comunicat jurnalistilor ministrul de interne Matteo Salvini, subliniind ca ''oamenii nu doresc sa aiba centre in care unul iese la ora 8 dimineața, se intoarce…

- ''Nicio persoana cu acest nume (Giuseppe Conte n.red.) nu apare in evidențele noastre, nici ca student, nici ca membru al facultatii'', spune ziarului New York Times un purtator de cuvant al Universitatii din New York. Universitatea se afla printre cele indicate in curriculum-ul vitae al profesorului…

- In cadrul unei consultari populare neoficiale desfasurate sambata si duminica in Italia, circa 91% din sustinatorii formatiunii de extrema dreapta Liga (fosta Liga Nordului) au aprobat coalitia cu Miscarea 5 Stele (M5S), informeaza DPA si Reuters. Asa-numitul "contract de guvernare" publicat…